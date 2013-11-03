Курсовая по дисциплине "Управление персоналом"

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Курсовая работа по дисциплине "Управление персоналом"

Тема курсовой работы: "Методы отбора, используемые при найме персонала"

Теоретическая + практическая части

Объем курсовой работы - 40-50 страниц

Оформление курсовой строго по методичке

Правила оформления прикреплены ниже

Интересуют сроки и стоимость работы (на данный момент "горит" только план работы)

10 лет назад
WorkFor
Роман 
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Sergei_priority
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$80
6 дней
Получил работу раньше оговоренного срока с учетом всех моих требований. Работой остался очень доволен, спасбо Сергею за сотрудничество.
Замечательный заказчик