задание, план, методичка и начало 1 главы во вложении-наброски объем 90-100 страниц, без учета приложений срок 28.10 на всю работу, сдача по главам антиплагиат 75-78% цена 6600 рублей (диплом с докладом) есть материалы по предприятию, вышлю выбранному исполнителю
Курсовая по дисциплине "Управление персоналом"
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Курсовая работа по дисциплине "Управление персоналом"
Тема курсовой работы: "Методы отбора, используемые при найме персонала"
Теоретическая + практическая части
Объем курсовой работы - 40-50 страниц
Оформление курсовой строго по методичке
Правила оформления прикреплены ниже
Интересуют сроки и стоимость работы (на данный момент "горит" только план работы)
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