Отчет по практике - менеджер

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки159 просмотров
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Выполнить УЧЕБНО-ОЗНАКОМИТЕЛЬНУЮ ПРАКТИКУ

АТР-оптика,

специальность - менеджер.

10 лет назад
antoshka
Елена 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 года назад