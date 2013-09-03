3 курсовые по русскому языку

Предмет: ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ Тема: Налоговый потенциал территории и методы его оценки (на примере Свердловской области) Теоретическая и аналитическая части. Объем 25-35 стр. Строгое соответствие методичке, план оформляется как в методичке (приложение ...