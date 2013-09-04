Отчет по Государственном и муниципальному управл.

добрый день!

нужно сделать отчет по Государственному и муниципальному управлению

смысл - человек изучил литературу специальную и написал отчет, что он изучил.

вот этот отчет и надо написать.

тема любая, лишь бы по ГМУ

требование - оформление по госту 2011

срок неделя

все подробности исполнителю