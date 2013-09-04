Отчет по Государственном и муниципальному управл.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт6 заявок149 просмотров
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добрый день!

нужно сделать отчет по Государственному и муниципальному управлению

смысл - человек изучил литературу специальную и написал отчет, что он изучил.

вот этот отчет и надо написать.

тема любая, лишь бы по ГМУ

требование - оформление по госту 2011

срок неделя

все подробности исполнителю

10 лет назад
gemkirill
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад