0513_266 Геодезия и маркшейдерия реферат

задание, план, методичка и начало 1 главы во вложении-наброски объем 90-100 страниц, без учета приложений срок 28.10 на всю работу, сдача по главам антиплагиат 75-78% цена 6600 рублей (диплом с докладом) есть материалы по предприятию, вышлю выбранному исполнителю
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