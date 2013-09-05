0513_270 Технология и комплексная механизация

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тема "Разработка место рождения рассыпного золото на реке Оглньго, левого притока р.Магей аяно-майского района Хабаровский край длина россыпи 3км, ширина россыпи 50-60 м, мощность торфов 2-3м, мощность песков 2-3м. В условиях сезонной мерзлоты. Отработка бульдозерами. Промывка гидромониторным способом. Запасы 600 кг.

курсовая работа

http://exfile.ru/438033 - ссылка для скачивания, так как общий весь методичекского материала больше 48МВ

10 лет назад
garant-plyus
Елена 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
год назад