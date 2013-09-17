Написать реферат по философии

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

25-30 страниц, на тему: "Пpuбopы в научнoм uccледованuu - ПРОБЛЕМА ВЕРИФИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ"

Обязательно указывайте стоимость и сроки.

10 лет назад
AntonW
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$20
3 дня
Полностью доволен сотрудничеством с Ириной. Сделала грамотную работу (реферат), учла все правки от преподавателя. Довела работу до сдачи. Рекомендую!
Очень рада, что наше сотрудничество с Антоном состоялось. Понимающий и ответственный человек. Оплатил сразу же после получения работы. Спасибо!