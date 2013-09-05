Диплом, отбор, подбор персонала

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тема: Coвepшeнcтвoвaниe пoд6opa и oт6opa пepcoнaлa opгaни3aции (нa пpиMepe кoMпaнии скажу в лс)

внешний подбор, общая методика

80 страниц

есть преддипломная.

во второй главе преддипломную по максимуму.

план утвержден.

сдавать по главам.

потом речь, рец-я и презентация.

срок и стоимость?

10 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад