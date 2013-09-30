Диплом: юриспруденция.

Требование преподавателя к работе. К сожалению формат письма не позволяет раскрыть всю специфику курса, поэтому постараюсь в очень сжатом виде. 1. У Вас проект, а не курсовая работа. Проект предполагает собственные изыскательские работы студентов в рамках дисциплины, ...