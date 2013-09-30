Диплом: юриспруденция.

$165
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен5 заявок144 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Участие прокурора в гражданском процессе.

От клиента: При написание прошу учесть,что я прохожу практику в Военной прокуратуре Челябинского гарнизона.

Цена 5000р

Срок 7-10 дней.

Уникальность строго от 75% по системе антиплагиат.

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
bringlight
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$165
10 дней
Очень понравилось работать с Григорием. Все было сделано быстро и качественно. Большое спасибо!
Благодарю компанию Cheldip74, в лице генерального директора Онорина Дмитрия за надёжное и прибыльное сотрудничество. Рекомендую