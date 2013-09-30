Диплом: юриспруденция.

Нужен эл. учебник на C++ или Бейсик. Пример учебника есть. Весь материал есть, ничего сложного не надо. Срок - 5 дн. Оплата после проверки преподом. Пишите примерные цены
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Здравствуйте.
Нужно написать диплом.
Тема: Участие прокурора в гражданском процессе.
От клиента: При написание прошу учесть,что я прохожу практику в Военной прокуратуре Челябинского гарнизона.
Цена 5000р
Срок 7-10 дней.
Уникальность строго от 75% по системе антиплагиат.
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