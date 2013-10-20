Трудовое право реферат

Нужен эл. учебник на C++ или Бейсик. Пример учебника есть. Весь материал есть, ничего сложного не надо. Срок - 5 дн. Оплата после проверки преподом. Пишите примерные цены
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Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет: оплата труда, отпуска, гарантии при расторжении трудового договора.
Объем- 15 стр
Срок-1-2 дня
АП-80%
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