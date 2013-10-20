Трудовое право реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен4 заявки159 просмотров
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Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет: оплата труда, отпуска, гарантии при расторжении трудового договора.

Объем- 15 стр

Срок-1-2 дня

АП-80%

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Спасибо за работу
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