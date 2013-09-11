Курсовая работа VBA

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить задание на языке VBA (Excel) + оформить все это в курсовую работу согласно образца (см. вложенный файл).

Срок 12 сентября 14.00 по Москве.

Бюджет 20$

Оплата ЯД сразу, после получения работы.

Положительный отзыв в течении недели, оставлю сразу же после проверки работы преподавателем.

Задание:

Шоколадная фабрика производит в течение 6 месяцев различное

количество шоколадных конфет (10 наименований) по цене,

устанавливаемой в начале каждого месяца.

Написать программу на языке VBA, которая вводит исходные

данные, выполняет расчеты и выводит на экран:

-исходные данные в виде таблицы, где указаны наименования

шоколадных конфет, цена, количество шоколадных конфет,

изготовленных за месяц;

-доход от каждого вида шоколадных конфет за 6 месяцев;

-доход за каждый месяц по всем шоколадным конфетам;

-общий доход от всех шоколадных конфет за 6 месяцев;

- наименование шоколадных конфет, принесших наибольший доход

за 6 месяцев, сумма этого дохода.