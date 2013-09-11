Курсовая работа VBA

Задание прикреплено. Вариант 1 Предлагайте цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры, необходимо выполнить задание на языке VBA (Excel) + оформить все это в курсовую работу согласно образца (см. вложенный файл).
Срок 12 сентября 14.00 по Москве.
Бюджет 20$
Оплата ЯД сразу, после получения работы.
Положительный отзыв в течении недели, оставлю сразу же после проверки работы преподавателем.
Задание:
Шоколадная фабрика производит в течение 6 месяцев различное
количество шоколадных конфет (10 наименований) по цене,
устанавливаемой в начале каждого месяца.
Написать программу на языке VBA, которая вводит исходные
данные, выполняет расчеты и выводит на экран:
-исходные данные в виде таблицы, где указаны наименования
шоколадных конфет, цена, количество шоколадных конфет,
изготовленных за месяц;
-доход от каждого вида шоколадных конфет за 6 месяцев;
-доход за каждый месяц по всем шоколадным конфетам;
-общий доход от всех шоколадных конфет за 6 месяцев;
- наименование шоколадных конфет, принесших наибольший доход
за 6 месяцев, сумма этого дохода.
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