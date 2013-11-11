Алексей отлично справился с поставленной перед ним задачей. Были не точности с моей стороны в составлении ТЗ, он терпеливо все сделал. Оперативно отвечает, почти всегда на связи. Приятный в общении человек. Советую как ответственного и доброжелательного фрилансера. Сотрудничество состоялось, результатом доволен. Спасибо.