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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
10 лет назад
Алексей отлично справился с поставленной перед ним задачей. Были не точности с моей стороны в составлении ТЗ, он терпеливо все сделал. Оперативно отвечает, почти всегда на связи. Приятный в общении человек. Советую как ответственного и доброжелательного фрилансера. Сотрудничество состоялось, результатом доволен. Спасибо.
Ответный отзыв
Сотрудничеством с данным заказчиком доволен. Оплатой был приятно удивлён - Роман оплатил сразу же, как я прислал ему первую тестовую версию. При этом был всегда на связи. Не очень чёткое техзадание мы обсудили и скорректировали в процессе работы. Рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
Надежный исполнитель! Добросовестно и внимательно выполнил нестандартную задачу по написанию программного скрипта. Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Всегда на связи. Оплатил быстро. Рекомендую.
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделано все вовремя и как надо
Ответный отзыв
Чётко поставленная задача. Оплата сразу же после проверки. Приятно было работать. Рекомендую.
$15
10 баллов
11 лет назад
HTML
Отзыв с опозданием.. Было сделано вовремя и в соотв. с ТЗ. Макрос был нужен для встройки в другую программу, соответственно, возможности тестирования у исполнителя не было. Была проделана огромная дополнительная работа. Короче, Алексей помучался с моим заданием. Спасибо.
Ответный отзыв
От сотрудничества остались только положительные эмоции. Всё, что мне было непонятно - разъяснил. Всегда был на связи. Оперативно тестировал изменения. И также оперативно и в полном объёме оплатил заказ. Рекомендую.
$30
10 баллов
11 лет назад
Алексей качественно и в сжатые сроки выполнил работу, что охарактеризовало его как отличного специалиста в своем деле. Намерен и дальше с ним сотрудничать.
Ответный отзыв
Чётко поставленное задание. Оплата сразу же после тестирования. Хороший заказчик. Рекомендую.
Прикладное ПО
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Базы данных
2 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Тестирование ПО
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга