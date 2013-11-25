Добавить в файл экселя столбик со штрихкодом.

Нужна программа-браузер с определенными настройками замедляющих передачу данных при лайв-трансляции. Или второй вариант: написать прокси сервер с определенными настройками, анонимность значения не имеет. Плюс желательно к нему простая программка браузер где этот прокси сервер будет ...
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Есть накладная в экселе. второй столбик артикуль. после него добавить столбик и в соответствии с артикулем внести штрихкод. соответствие артикуля штрихкоду берем из второго файла. Первая строчка не находится. в случаи не нахождении соответствия просим пользователя внести штрихкод вручную
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