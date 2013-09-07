Программа обработки Excel отчетов

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Есть 2 вида отчетов, их нужно сопоставить и выдать данные в виде Excel-файла. От Вас исходники и то что нужно для самостоятельной сборки.

Тестовые данные и алгоритмы предоставлю. Сделать хотелось бы побыстрее.

10 лет назад
ZBoss
44 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
год назад
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