Доработки для программиста C#

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки182 просмотра
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Имеется своя разработка под виндовс, впн клиент, Нам требуется найти и поправить ошибки в работе, дописать необходимый функционал. Кто что может предложить?

10 лет назад
turuturu
Андрей 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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