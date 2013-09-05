Доработки для программиста C#

Цель: Создание безопасного портативного браузера для пользования облачными сервисами внутри компании . Устанавливается на flash накопители Что необходимо реализовать на базе открытого кода браузера FireFox : 1. Доступ к глобальным настройкам браузера по мастер паролю (зашитому ...
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Имеется своя разработка под виндовс, впн клиент, Нам требуется найти и поправить ошибки в работе, дописать необходимый функционал. Кто что может предложить?
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