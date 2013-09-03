Автоматическое выполнение ставок в БК Марафон

Требуется коммуникабельный и ответственный разработчик для создания iOS приложения. Основной функционал - получение данных с веб-API, отображение/хранение их в программе и отправка информации обратно на сервер фирмы. Остальные детали предпочитаю обсудить в личной беседе. Необходимо, чтобы ...
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Необходимость написать приложение для автоматического проставления ставок в БК Марафон.
Данные для выполнения ставки необходимо брать из таблицы БД MS SQL Server.
Данные в таблицу будут попадать автоматически job-ом каждый 20 секунд.
Программа должна уметь отслеживать появление новых записей и выполнять ставки.
Соответствующее ТЗ – предоставлю.
Все исходники программы должны быть переданы по окончанию работы, чтобы можно было их, в случае необходимости дописывать\переделывать.
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