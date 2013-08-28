Программа для рассылки СМС

Написать программу, в которую вводились бы номера деклараций новой почты и номера телефонов клиентов. Каждый час программа должна проверять статус посылки и если она имеет статус "прибыл" посылать смс на номер телефона, который соответствует номеру декларации с напоминанием получить посылку (текст должен быть редактируемым). Рассылку начинать на вторые сутки от даты прибытия посылки на чаще 1 раза в сутки. Желательно использовать шлюз vipsms.

Подробнее при согласовании ТЗ. Регистрация Vip SMS есть. Программа под Windows XP/7/8. Интерфейс самый простой в виде окошка. Статусы посылок будут проверятся через сайт новой почты (как в многочисленных программах-трекерах).