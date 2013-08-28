Макрос VBA, скачивающий капчу с сайта

Требуется коммуникабельный и ответственный разработчик для создания iOS приложения. Основной функционал - получение данных с веб-API, отображение/хранение их в программе и отправка информации обратно на сервер фирмы. Остальные детали предпочитаю обсудить в личной беседе. Необходимо, чтобы ...
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Нужно для VBA сделать макрос, который со страницы браузера IE будет скачивать капчу. (Скачивание должно происходить в той же сессии, что и открытие страницы, иначе капча изменится. Открывает эту страницу также VBA.)
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