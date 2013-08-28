Макрос VBA, скачивающий капчу с сайта

$50
Прикладное ПОЗакрыт1 заявка184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно для VBA сделать макрос, который со страницы браузера IE будет скачивать капчу. (Скачивание должно происходить в той же сессии, что и открытие страницы, иначе капча изменится. Открывает эту страницу также VBA.)

10 лет назад
gizbo
Антон 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать несложное iOS-приложение

    Требуется коммуникабельный и ответственный разработчик для создания iOS приложения. Основной функционал - получение данных с веб-API, отображение/хранение их в программе и отправка информации обратно на сервер фирмы. Остальные детали предпочитаю обсудить в личной беседе. Необходимо, чтобы ...

    iOS
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Аналитика групп в социальных сетях

    Если говорить коротко, то необходимо написать ПО под три социальные сети: вконтакте, facebook и одноклассники. Весь функционал: подсчет like , share и comments , смотреть прирост аудитории, наиболее популярные посты и тд, после чего сделать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Починить http сниффер

    $100

    Имеется HTTP сниффер на C# под .NET4. Вкратце его особенности: 1. В Program.cs встроен код, который проверяет запущен ли сниф от имени администратора, в случае если в винде установлен высокий уровень контроля учетных записей. Если ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Консультации по скайпу по C#

    $50

    Нужны онлайн консультации по программе (синхронизация с удаленой БД) C# для человека вообще не владеющего языком С# и средой разработки visual studio, но разбирающимся в Дельфи и PHP. В заявке пишите желаемую цену в час ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработать плагин Save Images

    Есть плагин для Firefox для сохранения изображений со страниц - Save Images Необходимо сделать, чтобы он сохранял изображения с определенных страниц. Для этого потребуется использовать Regular Expressions (как применяются regular expressions в этом плагине я понятия ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание античита к игре

    $500

    требуется написание античита к игре warface! Требуется программист, или группа програмистов, которая сможет написать ПО по конкретному ТЗ, тз вышлю на почту

    Прикладное ПО8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа SМS

    Программа для отправки СMС со своих симкаpт через модемы или телефоны. Удобный интерфейс программы, с разбивкой абонентов на группы и многое другое. Подробное ТЗ по запросу. Время исполнения 7 - 10 дней, возможно и продление. Ставьте реальные цены, а ...

    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Обработчик xls прайс-листа

    $35

    Необходимо по ТЗ разработать десктоп приложение, которое позволит переделывать xls файл (всегда одной структуры) в csv с заменой, удалением не нужной информации. ТЗ приложении. Пожелания: c/c++. Точно не Borland Отлично если Qt Можно MFC Данный проект с перспективой, подобных обработчиков необходимо ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработка прошивки для МК STM32L152

    Есть устройство на базе STM32L152, к которому подключены несколько внешних модулей по USART и I2C. Требуется разработать прошивку, обеспечивающую взаимодействие с данными устройствами (отправку команд, получение данных/обработку). Ищется разработчик с опытом работы с данным микроконтроллером ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад