Разработка программы под google glass

Требуется коммуникабельный и ответственный разработчик для создания iOS приложения. Основной функционал - получение данных с веб-API, отображение/хранение их в программе и отправка информации обратно на сервер фирмы. Остальные детали предпочитаю обсудить в личной беседе. Необходимо, чтобы ...
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Ищется разработчик со своими google glass. Объем 50-100 часов. Суть программы: нужно считать QR-код, расположенный на бейдже, и вывести имя человека на экран (в кадре может быть несколько человек одновременно)
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