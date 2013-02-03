Доработка типового отчета (Redmine)

1. Добавить в настройки типового отчета флаг “Выводить план”.

a. При снятом флаге отчет формируется типовым образом.

b. При поднятом флаге после поля группировки выводится поле “План”. Значение для поля получается из поля задачи “Оценка времени” (Issue.estimated_hours).

c. При поднятом флаге после поля “План” выводится поле “Откл. абс.” Значение получается по формуле:

d. При поднятом флаге после поля “Откл. абс” выводится поле “Откл. отн., %”. Значение получается по формуле:

Округление производится до второго знака после запятой.

e. При поднятом флаге после поля “Откл. отн., %” выводится поле “План || Факт”. Значение получается по формуле:

<: <План="">

f. Вывод данных колонкам из пп. b-e производится по всем группировкам. Если запись о трудозатратах введена без указания задачи, плановые трудозатраты для них принимаются равными 0.

2. Увеличить максимальное количество одновременно выводимых группировок с типовых 3 до 6.

3. Добавить группировку “Задачи (с подзадачами). В группировке выводятся только задачи без подзадач (с пустым полем Родитель), затраченное и плановое время выводятся по задаче и всем ее подзадачам с учетом иерархии.

4. Добавить фильтр по полю задачи “Закрыта” (Issue.closed_on)

5. Доработку необходимо реализовать в виде плагина.

6. Окружение

redmine: 2.3.1-devel

ruby: 1.9.3 (x86_64-linux)

rails: 3.2.13