Фильтрация анкет Вконтакте по возрасту

На вход поступают данные:

1. Список айди пользователей социальной сети Вконтакте (в виде файл, в каждой строке новый ид).

На выходе нужно получить:

1. Список айди в файле (каждый ид на новой строке), возраст которых больше чем ХХ лет.

Возраст нужно смотреть не на странице анкеты, так как там эта информация может быть скрыта, а использовать либо поиск, либо другие варианты.

Если нужно, как дополнение может предоставляться ид группы, в котором состоит пользователь.