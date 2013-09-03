Фильтрация анкет Вконтакте по возрасту

Прикладное ПОЗакрыт1 заявка138 просмотров
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На вход поступают данные:

1. Список айди пользователей социальной сети Вконтакте (в виде файл, в каждой строке новый ид).

На выходе нужно получить:

1. Список айди в файле (каждый ид на новой строке), возраст которых больше чем ХХ лет.

Возраст нужно смотреть не на странице анкеты, так как там эта информация может быть скрыта, а использовать либо поиск, либо другие варианты.

Если нужно, как дополнение может предоставляться ид группы, в котором состоит пользователь.

10 лет назад
yokozuan
Алексей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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