Макрос VB по конвертации таблицы из html в xls

Макрос:

1 из 2х вариантов:

1. Результатом работы макроса должен быть xls (или xlsx) файл с указанным названием, сохраненный в определенной папке с преобразованными данными из html в формат excel

Этот html изначально был создан из xls, все названия ячеек и т.д. имеют обозначения адресов ячеек в ексель, так что проблем быть не должно. К тому же сам хтмл открывается в ексель правильно.

ХТМЛ имеет постоянный адрес, содержимое изменяется. http://edmgroup.ru/upload/remains/remains_ekt.html

2. В папке уже иммется remains_ekt.html сохраненный как название_№№.xlsx . Макрос должен преобразовать html в xls и сохранить результат в той же папке с названием _название_№№.xlsx

- Предпочтительнее сделать по второму варианту

- Нужно учесть, что содержимое вида 000123 в екселе станут 123, т.е. формат данных должен быть текстовый.

- макрос должен быть отдельным vb файлом. Пример такого макроса для другой задачи я дам.