Нужно написать программу на Delphi

На форме находится компонент TWebBrowser и кнопка TButton

При нажатии на кнопку, в TWebBrowser должна загрузиться страница https://www.youtube.com/upload

Дальше после загрузки, в поле загрузки должна вставиться ссылка на файл C:\video.avi и начаться загрузка вставленного видео

В общем нужна программа которая будет загружать видео на ютуб БЕЗ использования АПИ!!!

АПИ у меня НЕ РАБОТАЕТ!

т.е. прямо на странице загрузки должен пихаться видео файл на область выбора файла для загрузки, программа должна выполнять действия за пользователя

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