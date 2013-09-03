Программа для управления аккаунтом

Требуется коммуникабельный и ответственный разработчик для создания iOS приложения. Основной функционал - получение данных с веб-API, отображение/хранение их в программе и отправка информации обратно на сервер фирмы. Остальные детали предпочитаю обсудить в личной беседе. Необходимо, чтобы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать программу для управления аккаунтом Instagram.
Функционал: 1) Защита админского пароля групп Instagram от других админов аккаунтов
2) Возможность модульного расширения программы (инструкция по созданию модулей должна прилагаться)
2.а.) Сделать модуль для общения с клиентами через программу kik messenger (kik.com)
3) Отложенная публикация сообщений в инстаграм
Обязательные требования: Исходники должны быть понятно прокомментированы.
После оплаты должны быть предоставлены все исходные коды.
Возможна реализация в виде сайта - если сможете реализовать весь функционал
Подсказки: Можно реализовать в виде программы для IPhone, Android и запускать под эмулятором BlueStacks под Windows
От Вас цена, срок
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