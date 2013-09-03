Программа для управления аккаунтом

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Требуется написать программу для управления аккаунтом Instagram.

Функционал: 1) Защита админского пароля групп Instagram от других админов аккаунтов

2) Возможность модульного расширения программы (инструкция по созданию модулей должна прилагаться)

2.а.) Сделать модуль для общения с клиентами через программу kik messenger (kik.com)

3) Отложенная публикация сообщений в инстаграм

Обязательные требования: Исходники должны быть понятно прокомментированы.

После оплаты должны быть предоставлены все исходные коды.

Возможна реализация в виде сайта - если сможете реализовать весь функционал

Подсказки: Можно реализовать в виде программы для IPhone, Android и запускать под эмулятором BlueStacks под Windows

От Вас цена, срок

10 лет назад
tdr2014
Михаил 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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