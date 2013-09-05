Разработка браузера на основе FF или WebKit

введу коротко в курс событий о проекте ранее существовала следующая задача : 1. Jabber клиент должен быть портативный , не оставлять ни каких следов после себя на "рабочей станиции" где запускается приложение 2. Запуск Jabber клиента осуществляется ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Цель: Создание безопасного портативного браузера для пользования облачными сервисами внутри компании . Устанавливается на flash накопители
Что необходимо реализовать на базе открытого кода браузера FireFox :
1. Доступ к глобальным настройкам браузера по мастер паролю (зашитому в браузер)
2. Доступ к разделу дополнения (установка, удаление, настройка дополнений и расширений) по мастер паролю
3. Удалить из браузера все возможные упоминания о Mozila FireFox
4. Обновляться должен из репозитория на нашем сервере или сервере клиента (этот проект будем долгосрочно сопровождать, выкатывать обновления)
4.1. Браузер должен переодически в процессе его использования проверять наличие обновлений,
если они доступны загружать на флешку и предлагать пользователю перезапустить браузер для установки обновления (возможности отказаться нет)
в месте с этим обновлением устанавливаются и обновления плагинов браузера .
5. WhiteList Site (список сайтов разрешённых к посещению) список обновляется автоматически каждый раз с нашего сервера или сервера клиента при запуске браузера .
если пользователь пытается посетить сайт которого нет в списке то выводить сообщение: Сайт запрещён к посещению.
6. WhiteList Рабочая среда. При запуске браузера производится загрузка IP адресов. Если браузер запущен вне рабочей среды разрешённых IP адресов то происходит закрытие браузера.
7. После запуска браузер проверяет наличие интернета, если интернет отсутствует то браузер закрывается с сообщением "необходимо интернет соединение" .
Административная часть (веб-интерфейс)
1. Видим список всех активных устройств
1.1. Возможность задать произвольное имя для каждого устройства
1.2. Возможность для каждого устройства перечислить разрешённые IP адреса внутри которых возможно использование браузера. знак "0" снимает все ограничения. Знак "1" запрещает любые подключения данного браузера / устройства.
2. Общий список разрешённых к посещению сайтов WhiteList
Если имеются какие либо вопросы, замечания, предложения пишите в личку, скайп , возможно общение голосом.
От вас необходимо: бюджет и время необходимое на данную разработку.
Проект длинный , потребуется его постоянно сопровождение, доработки итд . другими словами рассматриваю только долгосрочное сотрудничество.
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