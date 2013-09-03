ПО для терминала

Прикладное ПОЗакрыт4 заявки156 просмотров
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Нужно сделать ПО для терминала печати на ногтях, цветах, сувенирах, и тп. Пока наш терминал в стадии разработки и будет готов через 2 месяца. Нужно сделать ПО которое будет помогать человеку как все делать и принимать деньги и вести учет также нужно сделать удаленный доступ к терминалам для проверки роботы терминала статистики картриджей и финансов. Опишу полностью роботу терминала в скайпе getcashmarket

10 лет назад
shadydogg
Сергей 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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