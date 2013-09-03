Нужно сделать ПО для терминала печати на ногтях, цветах, сувенирах, и тп. Пока наш терминал в стадии разработки и будет готов через 2 месяца. Нужно сделать ПО которое будет помогать человеку как все делать и принимать деньги и вести учет также нужно сделать удаленный доступ к терминалам для проверки роботы терминала статистики картриджей и финансов. Опишу полностью роботу терминала в скайпе getcashmarket