Доработка Jabber клиента

введу коротко в курс событий о проекте

ранее существовала следующая задача :

1. Jabber клиент должен быть портативный , не оставлять ни каких следов после себя на "рабочей станиции" где запускается приложение

2. Запуск Jabber клиента осуществляется исключительно по паролю

3. Логи переписки зашифрованы

4. Переписка, запросы на авторизацию, добавление в список контактов, приём сообщений - может вестись только с заданным в конфиге jabber id и не скем более другим.

Разрешенные jid-ы задаются в файле Data/profiles/default/options.xml .

Пример:

....

[email protected] [email protected]

...

само приложение у нас сейчас сущестует в 2х версиях:

1. Административный клиент (оператор) : ему доступен весь возможный функционал , он может переписываться скем угодно, добавлять кого угодно итд

2. Пользовательский клиент : на него располагаются все выше описанные ограничения .

Сейчас мы сталкнулись со следующими проблемами:

1. В независимости от того каким (административным или пользовательским) приложение ты пользуешься, какие jabber id у тебя прописаны или не прописаны не удаётся добавить в список контактов новых пользователей, в процессе добавления мы получаем уведомление о том что пользователь добавлен в список контактов , но на самом деле его нет.

и собственно это и необходимо исправить

2. Столкнулись с проблемой что пользователи зная свой jabber id + pass начали без разрешения авторизовываться в различных других приложения для jabber типа im++ , qip , mail.ru итд

необходимо установить ограничение на самой jabber платформе , разрешить авторизацию только в нашей софтине.

наша jabber платформа https://cryptomsg.com:5281/register/ (написанна на С / С++ ) вроде так , коль что предоставлю доступ к серверу

сорсы jabber приложения: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12016250/SOFT/jabber%20flow/jabber-src.zip

собранный билд операторской части: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12016250/SOFT/jabber%20flow/jabber-win32-admin-history-fix.zip

билд пользовательской части: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12016250/SOFT/jabber%20flow/jabber-win32-client-history-fix.zip

PS

все эти проекты не разовые , будут требовать дальнейшего сопровождения доработок итд , другими словами ищу ответственного исполнителя для долгой совместной работы.

PSS

ожидаю от участников оценку по сроку и бюджету , также готов в дальнейшем полностью аутсорсить на исполнителя все задачи связанные с программированием на С / QT