Доработка Jabber клиента

Нужно сделать ПО для терминала печати на ногтях, цветах, сувенирах, и тп. Пока наш терминал в стадии разработки и будет готов через 2 месяца. Нужно сделать ПО которое будет помогать человеку как все делать и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
введу коротко в курс событий о проекте
ранее существовала следующая задача :
1. Jabber клиент должен быть портативный , не оставлять ни каких следов после себя на "рабочей станиции" где запускается приложение
2. Запуск Jabber клиента осуществляется исключительно по паролю
3. Логи переписки зашифрованы
4. Переписка, запросы на авторизацию, добавление в список контактов, приём сообщений - может вестись только с заданным в конфиге jabber id и не скем более другим.
Разрешенные jid-ы задаются в файле Data/profiles/default/options.xml .
Пример:
....
[email protected] [email protected]
...
само приложение у нас сейчас сущестует в 2х версиях:
1. Административный клиент (оператор) : ему доступен весь возможный функционал , он может переписываться скем угодно, добавлять кого угодно итд
2. Пользовательский клиент : на него располагаются все выше описанные ограничения .
Сейчас мы сталкнулись со следующими проблемами:
1. В независимости от того каким (административным или пользовательским) приложение ты пользуешься, какие jabber id у тебя прописаны или не прописаны не удаётся добавить в список контактов новых пользователей, в процессе добавления мы получаем уведомление о том что пользователь добавлен в список контактов , но на самом деле его нет.
и собственно это и необходимо исправить
2. Столкнулись с проблемой что пользователи зная свой jabber id + pass начали без разрешения авторизовываться в различных других приложения для jabber типа im++ , qip , mail.ru итд
необходимо установить ограничение на самой jabber платформе , разрешить авторизацию только в нашей софтине.
наша jabber платформа https://cryptomsg.com:5281/register/ (написанна на С / С++ ) вроде так , коль что предоставлю доступ к серверу
сорсы jabber приложения: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12016250/SOFT/jabber%20flow/jabber-src.zip
собранный билд операторской части: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12016250/SOFT/jabber%20flow/jabber-win32-admin-history-fix.zip
билд пользовательской части: https://dl.dropboxusercontent.com/u/12016250/SOFT/jabber%20flow/jabber-win32-client-history-fix.zip
PS
все эти проекты не разовые , будут требовать дальнейшего сопровождения доработок итд , другими словами ищу ответственного исполнителя для долгой совместной работы.
PSS
ожидаю от участников оценку по сроку и бюджету , также готов в дальнейшем полностью аутсорсить на исполнителя все задачи связанные с программированием на С / QT
- Похожие заказы
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $30
Нужно написать программу на Delphi На форме находится компонент TWebBrowser и кнопка TButton При нажатии на кнопку, в TWebBrowser должна загрузиться страница https://www.youtube.com/upload Дальше после загрузки, в поле загрузки должна вставиться ссылка на файл C:\video.avi и начаться загрузка ...Закрыт10 лет назад
- $500
Необходимо сделать экспорт, достать данные из программы оригинальных запчастей EPC Chevrolet. Ссылка на программу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4502039 Пример http://www.asia-motors.ru/spares/catalogs/chevrolet/Закрыт10 лет назад
Требуется написать программу для управления аккаунтом Instagram. Функционал: 1) Защита админского пароля групп Instagram от других админов аккаунтов ...Закрыт10 лет назад
Макрос: 1 из 2х вариантов: 1. Результатом работы макроса должен быть xls (или xlsx) файл с указанным названием, сохраненный в определенной папке с преобразованными данными из html в формат excel Этот html изначально был создан из xls, все ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
На вход поступают данные: 1. Список айди пользователей социальной сети Вконтакте (в виде файл, в каждой строке новый ид). На выходе нужно получить: 1. Список айди в файле (каждый ид на новой строке), возраст которых больше чем ХХ ...Закрыт10 лет назад
Необходимость написать приложение для автоматического проставления ставок в БК Марафон. Данные для выполнения ставки необходимо брать из таблицы БД MS SQL Server. Данные в таблицу будут попадать автоматически job-ом каждый 20 секунд. Программа ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
1. Добавить в настройки типового отчета флаг “Выводить план”. a. При снятом флаге отчет формируется типовым образом. b. При поднятом флаге после поля группировки выводится поле “План”. Значение для поля получается из поля задачи “Оценка времени” (Issue.estimated_hours). c. При поднятом флаге ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1400
Ищется разработчик со своими google glass. Объем 50-100 часов. Суть программы: нужно считать QR-код, расположенный на бейдже, и вывести имя человека на экран (в кадре может быть несколько человек одновременно)Закрыт10 лет назад
Написать программу, в которую вводились бы номера деклараций новой почты и номера телефонов клиентов. Каждый час программа должна проверять статус посылки и если она имеет статус "прибыл" посылать смс на номер телефона, который соответствует номеру ...Закрыт10 лет назад