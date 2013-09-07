C# контрол манипулирования изображениями

При сохранении word-документа как веб-страницы word в отдельную папку складывает все картинки. Проблема в том, что если в документе не обычные фотки, а формулы, то он их складывает в папку в крайне убогом виде, так ...
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Требуется контрол позволяющий следующее:
Загружать фоновые изображения из файлов с подгонкой их под размер контрола.
Для каждого фонового изображения загружать мелкие картинки-объекты, которые можно перемещать по фону мышкой.
Поворачивать наложенные изображения (как в графическом редакторе)
Запоминать позиции наложенных картинок и угол поворота в XML-файл, при повторном открытии фона загружать как было.
Для каждого наложенного изображения должно быть событие клика.
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