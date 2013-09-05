Макрос, или прога под Word

Прикладное ПОЗакрыт3 заявки181 просмотр
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При сохранении word-документа как веб-страницы word в отдельную папку складывает все картинки. Проблема в том, что если в документе не обычные фотки, а формулы, то он их складывает в папку в крайне убогом виде, так что их почти нельзя прочитать. Можно ли как-то изменить алгоритм сохранения что бы получались файлы "Новый-image019" и "Новый-image023"

Возможна оплата WM, ЯД, Альфа-Банк, Киви

Все файлы-примеры в приложении

10 лет назад
comm
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
29 отзывов
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