Макрос, или прога под Word

При сохранении word-документа как веб-страницы word в отдельную папку складывает все картинки. Проблема в том, что если в документе не обычные фотки, а формулы, то он их складывает в папку в крайне убогом виде, так что их почти нельзя прочитать. Можно ли как-то изменить алгоритм сохранения что бы получались файлы "Новый-image019" и "Новый-image023"

Возможна оплата WM, ЯД, Альфа-Банк, Киви

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