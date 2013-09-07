Необходимо написать несложную программу для ВК.

Привет всем!

Необходимо написать программу, через которую будут отправляться приглашения вступить в группу, необходимо чтобы программа запоминала кому было отправлено ранее предложение вступить в ту или иную группу и с какого аккаунта было отправлено предложение (важно!), делается это для того, чтобы не отправлять одному и тому же человеку каждый раз предложения.

Жду предложений. Возможно есть уже готовые программы.