Скрипт на AppleScript/Automator

Прикладное ПОЗакрытнет заявок251 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен скрипт на AppleScript/Automator для обработки pdf- и jpeg-файлов. Основные требования:

1 Скрипт должен работать под управлением MacOS 10.6.8 и старше

2. Читать и писать txt- и xml-файлы

3. Читать и писать в базу данных

4. Считывать и загружать файлы по FTP

5. Запускать готовые операции Actions в Photoshop 3 и старше (с том числе в batch-режиме)

6. Отправлять письма

Описание скрипта в приложении.

10 лет назад
JurikP
Юрий 
52 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Программа браузер с определенными настройками

    $500

    Нужна программа-браузер с определенными настройками замедляющих передачу данных при лайв-трансляции. Или второй вариант: написать прокси сервер с определенными настройками, анонимность значения не имеет. Плюс желательно к нему простая программка браузер где этот прокси сервер будет ...

    Прикладное ПО11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Консультации по Zenno Poster.

    Уважаемые программеры или просто пользователи! Ищется специалист для консультации и дальнейшей настройке программы Zenno Poster . Кто часто работает с программой, создал в ее интерфейсе не один проект и может создать еще пару-тройку для меня, а ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Необходимо написать несложную программу для ВК.

    $50

    Привет всем! Необходимо написать программу, через которую будут отправляться приглашения вступить в группу, необходимо чтобы программа запоминала кому было отправлено ранее предложение вступить в ту или иную группу и с какого аккаунта было отправлено предложение (важно!), ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа обработки Excel отчетов

    Есть 2 вида отчетов, их нужно сопоставить и выдать данные в виде Excel-файла. От Вас исходники и то что нужно для самостоятельной сборки. Тестовые данные и алгоритмы предоставлю. Сделать хотелось бы побыстрее.

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макрос, или прога под Word

    При сохранении word-документа как веб-страницы word в отдельную папку складывает все картинки. Проблема в том, что если в документе не обычные фотки, а формулы, то он их складывает в папку в крайне убогом виде, так ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • C# контрол манипулирования изображениями

    $100

    Требуется контрол позволяющий следующее: Загружать фоновые изображения из файлов с подгонкой их под размер контрола. Для каждого фонового изображения загружать мелкие картинки-объекты, которые можно перемещать по фону мышкой. Поворачивать наложенные изображения (как в графическом редакторе) Запоминать позиции наложенных картинок ...

    Прикладное ПО5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Программа GPS-наведение на спутник

    Приветствую всех! Есть такая задача: программа ARDUINO GPS-наведение на спутник Необходимо написать программу- скетч для arduino. Программа по идее достаточно простая. Наверное мог бы сам даже написать - но лучше доверю профи ;-) СУТЬ ЗАДАЧИ: необходимо ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработки для программиста C#

    Имеется своя разработка под виндовс, впн клиент, Нам требуется найти и поправить ошибки в работе, дописать необходимый функционал. Кто что может предложить?

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка браузера на основе FF или WebKit

    Цель: Создание безопасного портативного браузера для пользования облачными сервисами внутри компании . Устанавливается на flash накопители Что необходимо реализовать на базе открытого кода браузера FireFox : 1. Доступ к глобальным настройкам браузера по мастер паролю (зашитому ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад