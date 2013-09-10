Уважаемые программеры или просто пользователи! Ищется специалист для консультации и дальнейшей настройке программы Zenno Poster . Кто часто работает с программой, создал в ее интерфейсе не один проект и может создать еще пару-тройку для меня, а ...
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Нужна программа-браузер с определенными настройками замедляющих передачу данных при лайв-трансляции. Или второй вариант: написать прокси сервер с определенными настройками, анонимность значения не имеет. Плюс желательно к нему простая программка браузер где этот прокси сервер будет забит. Особой сложности нет. Оплата хорошая, лишь бы все было сделано как нужно, нужно отставание лайв-передачи (на каких сайтах есть) хотя бы на 30–60 секунд. Более детальную информацию по проекту сообщу.
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