Курсовая готовая - произведение, Филип К. Дик

Тема: "Переход" относительных прилагательных в качественные на материале цветных прилагательных в лирике М.Волошина. Объем: 25-30л. Срок: до 15.09.13 Имеются доп. материалы для помощи в работе по проекту. Содержание Введение 1 глава.теоретическая часть (раскрыть модели относительных и качественных прил., семантическая деривация ...