Диплом по методике английского

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

дипломная работа на основе написанной курсовой. срок до ноября. первоначальный вариант.

Тема-Система упражнений по обучению переводу старшеклассников на уроках иностранного языка.

По поводу основных требований Кол-во:40 страниц основного материала, приложения отдельно

Главы:Либо 2(теоретич и метод-практич,либо три) В практической части:система упражнений по обучению старшекл переводу на уроках ин.яза Матем.статистика не нужна.

Все остальное по методичке и на основе курсовой. Требования к написанию ВКР есть. Спасибо

10 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
oxi230284
Оксана 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$130
15 дней
Сроки продлены, заказ пока в работе. По 1 главе нет замечаний
Сотрудничеством довольна. Всем рекомендую!