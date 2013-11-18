Диплом по методике английского

дипломная работа на основе написанной курсовой. срок до ноября. первоначальный вариант.

Тема-Система упражнений по обучению переводу старшеклассников на уроках иностранного языка.

По поводу основных требований Кол-во:40 страниц основного материала, приложения отдельно

Главы:Либо 2(теоретич и метод-практич,либо три) В практической части:система упражнений по обучению старшекл переводу на уроках ин.яза Матем.статистика не нужна.

Все остальное по методичке и на основе курсовой. Требования к написанию ВКР есть. Спасибо