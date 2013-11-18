Диплом по методике английского

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дипломная работа на основе написанной курсовой. срок до ноября. первоначальный вариант.
Тема-Система упражнений по обучению переводу старшеклассников на уроках иностранного языка.
По поводу основных требований Кол-во:40 страниц основного материала, приложения отдельно
Главы:Либо 2(теоретич и метод-практич,либо три) В практической части:система упражнений по обучению старшекл переводу на уроках ин.яза Матем.статистика не нужна.
Все остальное по методичке и на основе курсовой. Требования к написанию ВКР есть. Спасибо
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