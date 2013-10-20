Уголовно-процессуальное право реферат

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен2 заявки161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Предмет доказывания убийства по мотивам религиозной ненависти или вражды. "Ритуальное убийство"- убийство по мотивам религиозной ненависти или убийство, совершенное с особой жестокостью"

Объем-15 стр

Срок- 2 дня

АП-80%

10 лет назад
galievre
Лена 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
Lan7
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
10 лет назад
$18
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать с Ириной! Очень АДЕКВАТНЫЙ, СПОКОЙНЫЙ И РАССУДИТЕЛЬНЫЙ во всех смыслах человек и профессионал, в отличие от некоторых Заказчиков, присутствующих на данном сайте!