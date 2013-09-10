Диплом: Менеджмент

$165
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Здравствуйте.

Нужно написать диплом.

Тема: Использование методов PR как средства продвижения продукции на рынке.

Объем: 75 страниц.

Срок 7-10 дней.

Уникальность от 75% по системе антиплагиат.

Цена 5000р

10 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад