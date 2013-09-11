Курсовой проект Расчет ДВС

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Расчет двигателя М-20

в записке должно быть:

- расчет рабочего цикла

- расчет системы газообмена

- обоснование выбора системы наддува

- рассматриваем узел – подшипник BEARING SHELL

- эксплуатациооный раздел: рассматриваем систему смазки(чертеж и описание)

Кто может помочь?

10 лет назад
gadla
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
2 года назад