Реферат

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт8 заявок177 просмотров
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Чернобыльская катастрофа. 15 стр. Оригинальность 45%, не более 20 % из одного источника. Оплата Приватбанк (Украина). Оформление по ГОСТ. Введение, основная часть, заключение, список литературы, сноски. Срок 12 сентября 20-00.

10 лет назад
AntipJu
Юлия 
53 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад