Доработка курсовой(психология\педагогика)

Саму курсовую прикладываю и замечания.Срок и цена?

1) доказательства (цитаты из текста курсовой без указания страниц ,т.к. работа не имеет нумерации листов)

Видимо надо тут ко всем цитатам, что есть в тексте, написать автора и откуда они взяты, стр.

И в заключении написано выводы а в оглавлении - заключение.