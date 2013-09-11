Доработка курсовой(психология\педагогика)

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Саму курсовую прикладываю и замечания.Срок и цена?

1) доказательства (цитаты из текста курсовой без указания страниц ,т.к. работа не имеет нумерации листов)

Видимо надо тут ко всем цитатам, что есть в тексте, написать автора и откуда они взяты, стр.

И в заключении написано выводы а в оглавлении - заключение.

10 лет назад
znaevo
Михаил 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
4 отзыва