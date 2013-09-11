Реферат - Экология

Тема работы - "Оценка инвестиционного проекта на примере организации" Нужно написать только план и введение качественно. Сегодня до 00.00 максимум Раньше лучше) Если удачно будет написано,закажу этот диплом.
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