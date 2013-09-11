Написать содержание и введение к дипломной к 00.00

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки126 просмотров
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Тема работы - "Оценка инвестиционного проекта на примере организации"

Нужно написать только план и введение качественно.

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Если удачно будет написано,закажу этот диплом.

10 лет назад
willwork5
Евимов 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
8 отзывов