0913_029 Металлические конструкции

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задание индивидуальное, в нем все что обведено это и есть данные к работе.

В методичке надо брать,где без каркаса расчет колоны последнее

есть еще дополнительная литература ее много, если понадобится выложу

курсовая

срок выполнения 30.09

10 лет назад
garant-plyus
Елена 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
год назад