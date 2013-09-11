Диплом и отчет по практике.

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Дипломная работа и отчет по практике

Специальность - управление качеством

Тема дипломной работы: Управление качеством оказываемых услуг.

Уникальность от 75%

В дипломе должен быть отчет по практике.

Сначала отчет по практике нужно сдать, потом весь диплом.

Информация по предприятию, на котором заказчик проходил практику, устав предприятия и организационная структура для отчета прикреплены.

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10 лет назад
mixailjob
Михаил 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
3 отзыва