Курсовая по туризму

$31
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок184 просмотра
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1-я практика -учебная(ознакомительная)

- 4 недели-(рабочих)-знакомство с предприятием;

1.характеристика - отзыв по итогам прохождения практики.

2. Отчет - объемом 1 лист А4. 12 шрифтом

3. дневник по практике по дням - там буквально по 2-3 предложения на 1 день. (дата-краткое содержание-подпись руководителя)

4.Время прохождения практики- с 24.06.13-22.07.13

2-я практика-производственная

- 6 недель-( рабочих)-

1.характеристика - отзыв на студентку по итогам прохождения практики.

2. Отчет - объемом 1 лист А4. 12 шрифтом

3. дневник по практике по дням по 2-3 предложения, что делала за 1 день

6. Время прохождения практики- с 22.07.13-2.08.13

Гонорар - 1000 руб

по сроку до 16 октября 18 ч.

10 лет назад
AMC
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$31
2 дня
Отличнейшая работа +100!
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