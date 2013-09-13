Реферат по экономике ювелирного производства

Требуется написание реферата на тему "Производство по огранке полудрагоценных камней". Объем 3-5 страниц 14 пт Times в MS Word-е. Ориентировочный план реферата:

Вступление

1. Закупка сырья (неограненные камни - сапфир, гранат, изумруд, топаз, аметист и др., страны-поставщики, средняя цена за 1 карат)

2. Виды огранки и их применение(овал, квадрат, круг и др., потери массы при разных видах огранки)

3. Способы огранки и оборудование (ручной и автоматический с использованием ПК)

4. Ожидаемый доход от производства (усредненные данные или несколько примеров, например с такой-то огранкой этот камень вырос с $1 за карат до $20 за карат, хотя и потерял в весе 0,3 карата)

Выводы

Литература (можно не книги, а url-ы)

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Все комментарии, как должно быть находятся в скобках (). Не нужно рисунков, нужен просто текст. Весь материал должен быть теоретически экономически дееспособным, т.е. если рассматривается станок для ручной обработки камня, то нужны хоть какие его характеристики, например, можно сточить на нем 2 кирпича за час:) В разделе об оборудовании нужны модели, цены и производительность, например на ручном инструменте точим 2 кирпича в час, а на автомате 3. Текст должен быть самописным, будет проходить проверку на плагиат (копипастить не нужно). По срокам - до 7 дней. Предпочтительно чтобы исполнитель знал о чем пишет не понаслышке.