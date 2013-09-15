Исполнители студенческих работ

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры, требуются исполнители студенческих и школьных работ по различным дисциплинам. Работа оплачивается на электронные кошельки ЯД, WM, а также возможна оплата на карту VISA или Mastercard/ В комментариях указывайте свою электронную почту и дисциплины с которыми Вы работаете. Жду заявок.