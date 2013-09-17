Исследование:экономика.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки104 просмотра
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Нужно небольшое исследование по правилу Тейлора: выбрать страну, просчитать официальные ставки по правилу Тейлора какие должны быть и сравнить их с действительными ставками на горизонте последних 10 лет. Пишите сроки и цену.

10 лет назад
scandina
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад