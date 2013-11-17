Написать эссе по одной из тем.

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен7 заявок220 просмотров
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Список тем:

1. Проблемы оценки адекватности уровня банковских резервов.

2. Практика резервных требований в развивающихся и переходных экономиках.

3. Эффективные варианты формирования резервных требований.

4. Проблемы недостатка и избыточной денежной массы экономиках

мира (на выбор две страны).

5.

6. Развитие операций РЕПО в России.

7. Взаимодействие денежно-кредитной и бюджетной политики. Опыт

развитых и развивающихся стран.

8. Валютная политика центробанка и ее влияние на инфляционные процессы

в национальной экономике.

9. Анализ формирования и использования средств ресурсных резервных

фондов на мировых финансовых рынках.

10. Варианты мегарегулирования национальных финансовых систем.

10 лет назад
scandina
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
MarryVar
Мария 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
10 лет назад
$12
2 дня
Все отлично! Быстро, четко и без нареканий!
Проект был несложным, четкое задание, работали по предоплате. Все прошло благополучно. Мои рекомендации! И Вам, Александр, удачи!