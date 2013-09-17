Реферат по риторике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт13 заявок138 просмотров
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Прошу написать реферат 15 стр по риторике. нужно осветить 3 темы:

1. Теория ораторского мастерства, ее формирование. Классический риторический канон

2.Тропы как выразительное средство речи

3. Этапы подготовки публичного выступления. Общая цель выступления, конкретная цель выступления.

10 лет назад
shu-shu
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад