Курсовая :Действие НПА

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Действие НПА во времени, пространстве и по кругу лиц.

Прошу написать курсовую 25-30 стр на указанную тему. Просьба разделить курсовую на 3 раздела:

1. действие НПА во времени, их обратная сила (раскрыть момент вступления в силу, прекращения действия, конституционный принцип обратной силы закона, дата принятия, срок опубликования, источники опубликования)

2 действие НПа в пространстве (понятие территории гос-ва, элементы территории, действие в субъектах России)

3. действие НПА по кругу лиц( предметное действие актов относительно лиц - пол,возраст, социальное положение, профпринадлежность (например инвалиды, пенсионеры, должностные лица и тд)

10 лет назад
shu-shu
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад