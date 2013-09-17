Курсовая :Действие НПА

Нужно небольшое исследование по правилу Тейлора: выбрать страну, просчитать официальные ставки по правилу Тейлора какие должны быть и сравнить их с действительными ставками на горизонте последних 10 лет. Пишите сроки и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Действие НПА во времени, пространстве и по кругу лиц.
Прошу написать курсовую 25-30 стр на указанную тему. Просьба разделить курсовую на 3 раздела:
1. действие НПА во времени, их обратная сила (раскрыть момент вступления в силу, прекращения действия, конституционный принцип обратной силы закона, дата принятия, срок опубликования, источники опубликования)
2 действие НПа в пространстве (понятие территории гос-ва, элементы территории, действие в субъектах России)
3. действие НПА по кругу лиц( предметное действие актов относительно лиц - пол,возраст, социальное положение, профпринадлежность (например инвалиды, пенсионеры, должностные лица и тд)
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